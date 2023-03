Stadt sucht Mieter für Hochbeete

Hobbygärtner gesucht: Die Stadt Dülmen stellt auf einer Grünfläche am Butterkamp Hochbeete für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung, die dort Obst und Gemüse anpflanzen können.

Auf der Grünfläche am Butterkamp können Interessierte Obst und Gemüse ziehen.

Aktuell sind drei Beete frei, die neue Mieterinnen und Mieter suchen. Im Jahr 2021 hat die Stadt Dülmen die Grünfläche mit sieben Hochbeeten, Obstbäumen, Naschsträuchern und einer Sitzgruppe neugestaltet.

„Wir bereiten die Beete pflanzfertig vor und stellen einen Wassertank bereit, der regelmäßig aufgefüllt wird“, erläutert Klimaschutzmanager David Sommer. „Die Mieterinnen und Mieter bepflanzen und pflegen die Beete selbstständig und können dafür die Ernte genießen.“

Stadt unterstützt mit Informationen

Bei Bedarf unterstützt die Verwaltung mit fachlichen Informationen. „Wir würden uns freuen, wenn sich neue interessierte Bürgerinnen und Bürger finden, die ihrem grünen Daumen am Butterkamp Ausdruck verleihen möchten“, so Sommer. Schließlich mache die eigene Anzucht von Obst und Gemüse nicht nur Spaß, sondern schaffe auch ein Bewusstsein für den Wert der Lebensmittel, heißt es in einer Mitteilung.

Gegen eine Miete von 40 Euro pro Jahr stellt die Stadt die Beete zur Verfügung. Interessierte können sich bis zum 31. März bei Klimaschutzmanager David Sommer, Tel. 02594/ 12879 sowie Email an d.sommer@duelmen.de, für ein Hochbeet melden.