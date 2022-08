Stadt sucht in Rorup Grundstück für Gerätehaus

Bei der Feuerwehr stehen verschiedene Baumaßnahmen an. Unser Foto zeigt die Wache an der August-Schlüter-Straße.

"Ich bin froh, das wir einen engagierten Partner gefunden haben, der im Rahmen eines Investorenmodells das neue Gerätehaus in Buldern an der Ecke Gewerbestraße/Weseler Straße realisieren wird“, sagte der Erste Beigeordnete Christoph Noelke auf der Versammlung des Stadtfeuerwehrverbandes.

Neue Gerätehäuser plant die Stadt Dülmen auch in Merfeld und Rorup. Nachdem für Merfeld nach Aussage des Ersten Beigeordneten zunächst der „Abriss und die Neuerrichtung eines Feuerwehrgerätehauses auf dem gleich Grundstück favorisiert wurde, wird wegen des Problems der Interimslösung nun ein Neubau in Nähe der Ortsmitte in Erwägung gezogen. Ein Investorenprogramm wie in Buldern wäre auch hier denkbar.“

"Hochbauten nicht nur bei der Feuerwehr erforderlich"

Noch auf der Suche nach einem „geeigneten Ersatzstandort an strategisch guter Stelle“ ist die Stadt für das neue Gerätehaus in Rorup. Christoph Noelke versicherte den Mitgliedern der Löschzüge, dass die Stadt „konsequent an Lösungen für beide Ortsteile weiterarbeitet. Ich muss aber ehrlicherweise auch darauf verweisen, dass nicht nur bei der Feuerwehr Hochbaumaßnahmen erforderlich sind, sondern beispielsweise auch bei den Kitas und Schulen.“

Kräftig investiert hat die Stadt in die Ausstattung der Löschzüge. Noelke verwies auf die Anschaffung der neuen Drehleiter im vergangenen Jahr, Kostenpunkt knapp 800.000 Euro. „Zudem konnten wir den Löschzug Mitte mit einem neuen Rüstwagen im Wert von knapp 600.000 Euro ausstatten.“

Neue Helme, neue Funkmeldeempfänger

Neben 300 neuen Helmen, die die Stadt in 2021 und 2022 geordert hat, verwies der Erste Beigeordnete auch auf neue Funkmeldeempfänger im Wert von 120.000 Euro. Sie waren nach einem Erlass des Innenministers angeschafft worden. Der stellvertretende Bezirksbrandmeister Donald Niehues rief die Aktiven dazu auf, „der Feuerwehr treu zu bleiben. Auch in schwierigen Zeiten.“