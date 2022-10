Stadt stellt Ideen für Innenstadt vor

Geführte Spaziergänge am 29. Oktober und Online-Beteiligung

Dülmen

Wie soll sich die Dülmener Innenstadt in den nächsten Jahren entwickeln? Ideen dazu will die Verwaltung am Samstag bei Rundgängen durch die City vorstellen. Ab kommenden Mittwoch ist zudem eine Online-Beteiligung freigeschaltet.