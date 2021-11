Stadt spricht Kündigung aus

Die Stadt hat einen Schlussstrich gezogen und nach dem geplatzten Brückeneinhub am Bahnhof die Zusammenarbeit mit der Firma Rohlfing beendet.

Die Stadt will sich jetzt einen neuen Vertragspartner suchen, um die neue Brücke am Bahnhof einzuheben.

Nachdem am vergangenen Wochenende die neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke am Dülmener Bahnhof nicht eingehoben wurde (DZ berichtete), hat die Stadt Dülmen die Kündigung gegenüber der beauftragten Arbeitsgemeinschaft Echterhoff/Rohlfing ausgesprochen.

„Die Stadt wird jetzt als nächsten Schritt eine Bestandsaufnahme auf der Baustelle am Bahnhof vornehmen“, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Gleichzeitig liefen die Gespräche mit der Deutschen Bahn für eine neue Sperrpause. Für das Einheben der Bahnhof-Brücke will sich die Stadt nun einen neuen Vertragspartner suchen.