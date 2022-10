Stadt schreibt 2023 tiefrote Zahlen

Die Stadt Dülmen befürchtet für das Jahr 2023 ein rekordverdächtiges Minus von insgesamt rund 25 Millionen Euro. Aber was bedeutet das für die Bürgerinnen und Bürger?

Bürgermeister Carsten Hövekamp hatte bei der Einbringung des Haushaltes eine gute Nachricht für alle Dülmenerinnen und Dülmener - die Steuern sollen im nächsten Jahr nicht erhöht.

Das hat nichts damit zu tun, dass das Defizit von 25 Millionen Euro wird in dieser Höhe allerdings nicht direkt sichtbar werden. Das ist Folge einer besonderen Regelung. Nachdem Städte und Gemeinden zunächst Corona-Schäden im Haushalt isolieren konnten, ist dies jetzt auch bei den Kosten der Ukraine-Krise möglich.

Problem wird nur verschoben

Für die Stadt Dülmen bedeutet diese vom Land erlassene Regelung, dass sie Ausgaben von insgesamt rund acht Millionen Euro isolieren kann. Bürgermeister Hövekamp hat dazu eine klare Position: „Die Isolation verschiebt das Problem nur an künftige Generationen. Das ist quasi so, als wenn unsere Kinder in die Gaststätte gehen und noch den offenen Deckel der Eltern zahlen müssen.“

Im Moment „reduziert“ sie das Defizit auf rund 16,9 Millionen Euro - ein allerdings für die Stadt Dülmen immer noch sehr hoher Betrag. „Defizite von zehn Millionen Euro und höher sind schon lange her“, sagt Kämmerer Christian Röder. Warum der Fehlbetrag für das Jahr 2023 so hoch ist, machte Bürgermeister Hövekamp in seiner Rede deutlich.

Wo der Stadt Einnahmen fehlen und wo sie höhere Ausgaben hat, lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ oder im E-Paper.