Stadt saniert den Hüttenweg

Der Hüttenweg befindet sich schon seit längerer Zeit in einem schlechten Zustand. Jetzt ist Besserung in Sicht. Ein Bauunternehmen ist angerückt.

Am Montag sind die Sanierungsarbeiten am Hüttenweg angelaufen.

Wer in diesen Tagen das Nahversorgungszentrum am Hüttenweg ansteuern will, erreicht die Parkplätze nicht von der Halterner Straße aus.

Die Zufahrt ist seit gestern komplett gesperrt, weil Bauarbeiter die völlig marode Straße aufreißen. Im ersten Bauabschnitt ist der Hüttenweg zwischen Halterner Straße sowie der Einfahrt zum Lidl und den Parkplätzen auf der gegenüberliegenden Seite (Aldi, dm etc.) komplett gesperrt.

Kunden können Parkplätze weiter gut erreichen

Alle Parkplätze sind aber weiter gut erreichbar über den Hüttendyk und den Brokweg. Die Asphaltdecke der Straße wird dabei ebenso erneuert wie die Rinnenanlagen. Die Stadt Dülmen rechnet mit einer Bauzeit von rund drei Wochen