Stadt: Müll möglichst spät raus stellen

Sturmböen mit 75 bis 100 Stundenkilometer, am frühen Morgen örtlich auch mehr: Für die Stadt Dülmen gilt momentan eine Unterwarnung, und zwar von Mittwochabend bis Donnerstagabend.

Mit Blick auf die Müllabfuhr, die am Donnerstag ansteht, hat die Stadt Dülmen daher eine Bitte: „Wenn möglich, sollten die Tonnen erst Donnerstagfrüh an die Straße gestellt werden“, so Sprecher André Siemes. So soll vermieden werden, dass Müll und Tonnen umgeweht werden. Ab 6 Uhr sei Remondis am Donnerstag unterwegs, ergänzt Siemes.

Daneben findet am Donnerstag in ganz NRW kein Schulunterricht statt. Grund sei ein angekündigtes Unwetter, so das Schulministerium. Für Dülmen bedeutet das auch: Die Schulbusse und der schulbezogene ÖPNV fahren am Donnerstag nicht, betont die Stadt.