Stadt lädt 500 Ehrenamtliche in das düb ein

Am 17. und 18. März lädt die Stadt Ehrenamtliche zu einem kostenlosen Entspannungstag ins düb ein. Auch für reguläre Gäste ist das düb an den Tagen geöffnet. Alle Infos rund um die Tickets gibt es hier.

Den roten Teppich rollen die Stadt Dülmen und das Freizeitbad düb am Freitag und Samstag, 17. und 18. März, für das Dülmener Ehrenamt aus. An beiden Tagen lädt die Stadt Dülmen von 9 bis 23 Uhr insgesamt 500 Ehrenamtliche aus dem sozialen, karitativen oder kirchlichen Bereich sowie Mitglieder von Hilfsorganisationen zu einem kostenlosen Entspannungstag im düb Relax, Sole & Fun ein.

„Mit dieser Aktion möchten wir all denjenigen danken, die sich seit vielen Jahren für unterstützungsbedürftige Menschen in unserer Stadt engagieren“, betont Bürgermeister Carsten Hövekamp. Diese Hilfe sei schon immer unverzichtbar gewesen, habe durch die besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie und der Flüchtlingskrisen aber zusätzliche Bedeutung erlangt. „Ohne das Ehrenamt wären diese Aufgaben für die Stadt Dülmen nicht zu bewältigen“, so der Bürgermeister.

Das düb ist an den Tagen auch für reguläre Gäste geöffnet

„Die Entspannungstage im düb sind ein Zeichen der Wertschätzung und sollen Ehrenamtlichen die Möglichkeit geben, bei ihrer kräftezehrenden Arbeit auch einmal auszuspannen und neue Energie zu tanken“, erläutert Ehrenamtskoordinatorin Hildegard Streyl von der Stadt Dülmen. „Wir freuen uns schon darauf, viele ehrenamtlich Engagierte begrüßen zu können, die den ganzen Tag über alle Bereiche des dübs – von der Wassererlebniswelt über den Solebereich bis zu unseren Textil-Saunen – nutzen können“, sagt Burkhard Demes, Geschäftsführer des düb.

Auch für reguläre Gäste ist das düb an beiden Tagen geöffnet. Eine vorherige Anmeldung der Ehrenamtlichen ist nicht erforderlich. An jedem Tag sind für sie 250 Freikarten an der düb-Kasse hinterlegt, die ausgegeben werden, bis das Kontingent erschöpft ist.

Ehrenamtliche benötigen Bescheinigung

Im Laufe des Tages kann unter Telefon 02594-91490 erfragt werden, ob noch Karten verfügbar sein. Um eine Freikarte zu erhalten, benötigen die Ehrenamtlichen eine von einem Vorstandsmitglied unterschriebene Bescheinigung ihres Vereis bzw. ihrer Institution. Wichtig: Zielgruppe sind Ehrenamtliche, die in Dülmen in sozialen, karitativen oder kirchlichen Vereinen/Gruppen oder einer Hilfsorganisation organisiert sind und sich regelmäßig und unentgeltlich um unterstützungsbedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger kümmern oder Hilfe in Notsituationen leisten.

Das Formular für die Bescheinigung ist bei Ehrenamtskoordinatorin Hildegard Streyl erhältlich. Sie steht unter Telefon: 02594 12-563 oder E-Mail: ehrenamt@duelmen.de) auch gern für weitere Informationen zu dem Angebot zur Verfügung.