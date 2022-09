Stadt kritisiert Schuldzuweisung der Telekom

Zumindest erste Betroffene, darunter die DZ, können aufatmen: Bei ihnen funktioniert seit Dienstagnachmittag wieder Internet und/oder Telefon. Zuvor hatte die Telekom Arbeiten in der Marktstraße durchgeführt. Kritik an dem Telefonanbieter kommt von der Stadt, die sich zu Unrecht als den Schuldigen hingestellt sieht.

Die seit fast einer Woche defekte Telefonleitung auf der Marktstraße wird immer mehr zu einem Fall mit gegenseitigen Vorwürfen. Woran es auch immer gelegen haben mag: Ohne Ankündigung funktionieren gegen kurz nach 14 Uhr am Dienstag die Telefone wieder - zumindest bei ersten Betroffenen. Andere Geschäfte waren weiter nicht erreichbar und hatten auch kein Internet.

Die Telekom hatte im Gespräch mit der DZ betont, dass sie nur auf eine Baugenehmigung der Stadtverwaltung warte. Danach würden die Arbeiten starten. Sie seien „Business as usual.“ Am Dienstagmittag erreichte die Redaktion eine schriftliche Stellungnahme der Stadtverwaltung: „Hier wird versucht, die Schuld in Richtung Stadt zu schieben“, heißt es darin wörtlich.

Stadt: Antrag kam am Freitagmittag

Gleichzeitig verwies Stadtsprecher André Siemes auf einen „Antrag der Firma Fernmeldebau Althoff für eine Störungsbeseitigung in der Marktstraße im Auftrag der Deutschen Telekom.“ Dieser sei am Freitag um 11.52 Uhr per Mail eingegangen. „Zuvor haben wir keine Anträge oder Benachrichtigungen der Telekom erhalten“, so die Stadt.

Weiter heißt es in der Stellungnahme: Dieser Antrag sei gestellt worden für einen Beginn der Arbeiten am Montag, 12. September, und für die Dauer von fünf Tagen. Wie die Stadt weiter mitteilt, sei die Genehmigung am Montag um 13.45 Uhr erteilt worden. „Hierbei handelt es sich um eine verkehrsrechtliche Anordnung und nicht, wie in der Berichterstattung erwähnt, um eine Baugenehmigung.“

Der Telekomsprecher, der am Montag mehrfach von einer notwendigen Baugenehmigung gesprochen hatte, sagte zu den Aussagen der Stadtverwaltung am Dienstagmittag: „Wir haben keine Genehmigung bekommen, aber vielleicht das Unternehmen.“ Er werde sich um den Sachverhalt kümmern.

DZ ist wieder telefonisch erreichbar

Seit Dienstagnachmittag ist zumindest die Dülmener Zeitung wieder telefonisch erreichbar, und zwar unter ihren bekannten Nummern. Am Nachmittag kündigte die Telekom an, dass die Arbeiten am Mittwoch im Laufe des Tages abgeschlossen werden sollen.