„Stadt gut für Geothermie geeignet“

Die Stadt Münster setzt künftig verstärkt auf Geothermie – die Nutzung von Erdwärme also. Ein Ansatz, der nach Einschätzung des Geologischen Dienstes des Landes NRW auch für Dülmen sehr interessant ist, denn die Stadt sei dafür sehr gut geeignet.

Die auffälligen Vibrationsfahrzeuge schicken künstlich erzeugte Schallwellen in die Tiefe. Im Untergrund reflektieren die geologischen Schichtgrenzen die Schallwellen zurück an die Oberfläche. Dort werden sie von speziellen Mikrophonen aufgezeichnet.

Ein Votum gegen einen weiteren Ausbau des Gasnetzes gibt es bislang in Dülmen nicht, doch das Thema Energie ist angesichts der weltweiten Entwicklungen natürlich hoch aktuell. „Wir sind mit den Stadtwerken im Austausch“, sagt Carolin Dietrich, Klimamanagerin bei der Stadt Dülmen.

Dabei würden auch die neusten Erkenntnisse des Geologischen Dienstes in weitere Überlegungen einfließen. „Allerdings liegen der Stadt Dülmen bisher keine spezifischen Ergebnisse der neusten Untersuchung des Dienstes vor, die sich unmittelbar auf unser Stadtgebiet beziehen.“

"Die ersten Ergebnisse sind sehr interessant"

Die vorgenommenen Untersuchungen endeten an der Stadtgrenze zu Dülmen, lassen sich nach Aussage des Geologischen Dienstes dennoch gut auf Dülmen übertragen. „Von daher sind die ersten nun kommunizierten Ergebnisse sehr interessant“, sagt Carolin Dietrich. In jedem Fall sei davon auszugehen, dass nach den ersten Befunden des Geologischen Dienstes weitergehende Untersuchungen erforderlich sein werden, beispielsweise zur Menge des vermutlich vorhandenen Wassers und zur nutzbaren Temperatur des Wassers.“

Erklärtes Ziel der Stadt Dülmen ist, bis spätestens 2035 klimaneutral zu werden. „Dies ist nur durch die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien möglich. Bei der Entwicklung des Klimakonzeptes 2.0 haben wir auch die Geothermiepotenziale für Dülmen abgeschätzt“, sagt Carolin Dietrich. Diese Einschätzung basiert auf Daten des Geologischen Dienstes zu möglichen Geothermiepotenzialen in Dülmen mit einer Tiefe von maximal 100 Metern.

Messungen bis zu 6000 Metern Tiefe

Bei den neuen Untersuchung ging es jedoch um Tiefengeothermie und Messungen in bis zu 6000 Metern Tiefe. Potenzial ist demnach für Dülmen durchaus vorhanden." Wie das in Zukunft genutzt werden kann und soll, welche Folgen das für die Bürgerinnen und Bürger hat und wo es bereits ganz konkret wird, lesen Sie in der Montagsausgabe derDZ oder im E-Paper.