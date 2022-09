Stadt Dülmen will mehr Industrie ansiedeln

Die Stadt Dülmen rollt ansiedlungswilligen Industriebetrieben „den roten Teppich“ aus: Gegen die Stimmen der Grünen hat sich der Bauausschuss am Donnerstagabend für eine Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01/4 Linnertstraße Teil II ausgesprochen.

Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, auch Industriebetriebe mit sehr großem Platzbedarf anzusiedeln. Ein zentraler „Juckelpunkt“ in den politischen Beratungen waren mögliche Lärmbelästigungen.

Berthold Hülk machte für die Grünen deutlich, dass seine Fraktion nicht grundsätzlich gegen die Ausweisung von Industriegebieten in der Stadt sei - jedoch in dem Gebiet angrenzend an den Ortsteil Hausdülmen sowie zwischen den Hauptverkehrsachsen der Halterner Straße (L 551) und des Mühlenweges.

Grüne hätten sich Beschränkung gewünscht

Hätten sich die Grünen eine Beschränkung auf Gewerbebetriebe und damit strengere Vorgaben gewünscht, machte sich Bürgermeister Carsten Hövekamp für eine Ausweisung als Industriegebiet stark. „Wenn wir darauf verzichten, können wir bestimmte Ansiedlungen nicht realisieren. Wir schränken uns damit als Stadt ein.“

Eine Situation, die weder CDU noch SPD wollen. „Wir sind seit Jahren auf der Suche nach Grundstücken für Industriebetriebe“, sagte Andreas Bier (SPD) und verwies auf „gesicherte Arbeitsplätze“ bei entsprechenden Unternehmen. „Wir müssen eine Ausweitung möglich machen“, betonte Wilhelm Wessels (CDU).

Er sprach sich dafür aus, „mit Maß die Entwicklung voranzutreiben, aber nicht interessierten Firmen die Ansiedlung viele Jahre zu verhindern.“ Wessels regte gleichzeitig an, „besonders immissionsbelastende Betriebe entsprechende Grundstücke anzubieten.“ Dabei können die Flächen deutlich größer werden als von der Stadt zunächst geplant.