Stadt Dülmen überreicht Ehrenamtspreise

Die Stadt Dülmen hat die Ehrenamtspreisträgerinnen und Preisträger 2021 ausgezeichnet: Auf dem Markt der Möglichkeiten überreichten Bürgermeister Carsten Hövekamp und Norbert Hypki, Vorstandsmitglied der Sparkasse Westmünsterland, die Urkunden. Die Preisträger hatte die Stadt bereits im Januar bekannt gegeben. Ihre Ehrung findet eigentlich im Rahmen des Neujahrsempfangs statt. Die Veranstaltung musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die Feierstunde wurde deshalb jetzt nachgeholt.

Mit dem Einzelpreis wurde Waltraud Uhlending ausgezeichnet. Sie engagiert sich seit mehr als 60 Jahren in der Katholischen Arbeiterbewegung (KAB) – zunächst in der Theatergruppe und seit 1985 in der Vereins- und Vorstandsarbeit. „Sie sind Ansprechpartnerin und Vertrauensperson für viele Menschen unserer Stadt. Ein derart großes Engagement ist nicht selbstverständlich, sondern etwas ganz Besonderes“, sagte Carsten Hövekamp in seiner Laudatio.

Übergabe der Dülmener Ehrenamtspreise Team des Eine-Welt-Ladens Foto: Stadt Dülmen/Siemes Finja Czubek Foto: Stadt Dülmen/Siemes Markus Becker Foto: Stadt Dülmen/Siemes DRK Buldern Foto: Stadt Dülmen/Siemes DRK Dülmen Foto: Stadt Dülmen/Siemes Waltraut Uhlending Foto: Stadt Dülmen/Siemes

Der Nachwuchspreis ging an Finja Czubek, die sich in mehreren ehrenamtlichen Tätigkeiten engagiert: in der Messdiener-Leiterrunde, im Betreuerteam der Sternsinger sowie bei den Ferienaktionswochen der Kirchengemeinde Heilig Kreuz. „Mit Ihren 19 Jahren sind Sie eine besondere Bereicherung für das Dülmener Ehrenamt. Ihnen ist die Freude bei allen Tätigkeiten anzumerken“, sagte Bürgermeister Hövekamp.

Drei Gruppenpreise

Der Gruppenpreis wurde diesmal im Dreierpack verliehen: an das Team des EineWeltLadens Dülmen e.V., sowie an die Rotkreuzgemeinschaften der DRK-Ortsvereine Dülmen und Buldern. Das 28-köpfige ehrenamtliche Team des EineWeltLadens am Westring setzt sich für soziale Gerechtigkeit und fairen Handel ein. Dies hat dazu beigetragen, dass der Stadt Dülmen wiederholt die Auszeichnung „Fairtrade-Town“ verliehen wurde. Die Rotkreuzgemeinschaften Dülmen und Buldern waren in den vergangenen Jahren besonders gefordert: Neben den regulären Aufgaben im Blutspende-Dienst, dem Sanitätsdienst und der Mitwirkung beim Rettungsdienst haben sich die Teams in der Flutopferhilfe, bei der Betreuung von geflüchteten Menschen oder in den Corona-Testzentren engagiert. „Zählt man die Mitglieder der drei geehrten Gruppen zusammen, so erhalten heute mehr als 100 Personen den Ehrenamtspreis“, erklärte Carsten Hövekamp.

Der Bürgermeister zeichnete zum Abschluss Markus Becker mit einem Sonderpreis aus: Dieser hatte, bewegt vom Schicksal der Flutopfer im Ahrtal, im vergangenen Jahr eine Hilfsaktion auf die Beine gestellt und begleitete zahlreiche Touren mit Hilfsgütern in das Katastrophengebiet. Bei der Bekanntgabe des Sonderpreises im Januar hatte sich auch die Stadt Euskirchen zu Wort gemeldet. „Diese Auszeichnung, und da spreche ich sicher auch für alle anderen Euskirchener, ist mehr als gerechtfertigt. Das Engagement von Markus Becker hat uns in diesen schwierigen Tagen sehr bewegt“, erklärte damals Bürgermeister Sacha Reichelt.

Seit 2011 vergibt die Stadt Dülmen gemeinsam mit der Sparkasse Westmünsterland den Ehrenamtspreis. Das Preisgeld war wie bereits im vergangenen Jahr von der Sparkasse auf 3.000 verdoppelt worden, um zusätzliche Sonder- und Gruppenpreise verleihen zu können. „Mit dem Ehrenamtspreis können wir unermüdlichen Einsatz und beispielhaftes Engagement nach vorne stellen. Diese ehrenamtliche Arbeit läuft ansonsten im Stillen und im Hintergrund ab. Mein großer Dank geht an alle Preisträgerinnen und Preisträger“, sagte Bürgermeister Carsten Hövekamp.