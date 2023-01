Stadt arbeitet am Konzept für mehr Ladesäulen

17 Ladesäulen für E-Autos gibt es im öffentlichen Raum derzeit in Dülmen. Da die Nachfrage nach reinen E-Autos immer größer wird, arbeitet die Stadt an einem Konzept für eine bessere Infrastruktur der Ladesäulen.

Wer mit dem Elektroauto in Dülmen unterwegs ist, hat aktuell 17 E-Ladesäulen zur Verfügung, zwei davon sind Schnell-Ladesäulen. Stellplätze finden sich in der Innenstadt unter anderem am Lohwall und auf dem Parkplatz Nonnengasse.

Während das reine Parken für E-Autos in der Innenstadt weiter kostenlos ist (DZ berichtete), kostet das Laden je nach Anbieter der Ladesäulen. Der Stadt Dülmen gehören davon vier Säulen, Betreiberin ist allerdings die Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH (GFC), die auch noch weitere Säulen im Stadtgebiet betreibt, erklärt die Stadt Dülmen auf DZ-Anfrage.

Die Stadt Dülmen arbeitet derzeit an einem Konzept zum Ausbau der Ladesäulen-Infrastruktur im Stadtgebiet. Denn neben weiteren Ladesäulen auf den öffentlichen Parkplätzen ist beispielsweise auf den Anliegerparkplätzen in der Innenstadt noch kein Aufladen des Elektroautos möglich. Und die Nachfrage nach E-Autos, und damit ebenfalls nach Lademöglichkeiten ist groß. Laut ADAC wurden deutschlandweit im Dezember 2022 erstmals über 100.000 reine Elektroautos in einem Monat zugelassen.

Die Stadt Dülmen wird beim Ausbau der Ladesäulen-Infrastruktur, wie bereits bei den bereits bestehenden Säulen, auf die Zusammenarbeit mit Partnern setzen. Zudem werde man die jeweils geltenden Fördermöglichkeiten prüfen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt weiter.

