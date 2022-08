Stabile Lage trotz Sondereffekt

Im August waren 791 Personen aus Dülmen arbeitslos gemeldet. Das geht aus der aktuellen Statistik der Agentur für Arbeit hervor. Bei denjenigen Arbeitslosen, die direkt von der Arbeitsagentur unterstützt werden (Bereich der Arbeitslosenversicherung) verringerte sich die Zahl der Betroffenen im Vergleich zum Juli um elf auf 357. Bei den Langzeitarbeitslosen (Bereich der Grundsicherung) erhöhte sich die Zahl im Vergleich zum Vormonat um elf auf 468.

Die gleiche Entwicklung ist auch in Nottuln zu beobachten, das ebenfalls zum Einzugsbereich der Geschäftsstelle Dülmen der Agentur für Arbeit gehört. Die Arbeitslosenquote für Dülmen und Nottuln beträgt 3,1 Prozent genau wie im Juli.

Der deutliche Anstieg der Zahlen im Bereich der Grundsicherung sei ein „Sondereffekt“, sagt Frank Thiemann, Leiter der Agentur für Arbeit Coesfeld. „Geflüchtete aus der Ukraine werden im Rahmen der Grundsicherung durch die Jobcenter betreut.“ So würden die Geflüchteten aus der Ukraine nach und nach in der Arbeitslosenstatistik auftauchen. Insgesamt sieht Thiemann die Lage am Arbeitsmarkt derzeit aber noch als stabil an: „Abgesehen vom Sondereffekt bleibt die Arbeitslosigkeit stabil auf einem guten Niveau.“