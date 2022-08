St. Viktor schaltet Kirchen-Beleuchtung aus

Bei den sechs Kirchen der Großgemeinde St. Viktor sollen künftig in der Dunkelheit die Lichter ausgehen. So hat der Kirchenvorstand beschlossen, die nächtliche Beleuchtung vorerst auszuschalten.

Sparen in der Energiekrise

Unter anderem an der Viktorkirche soll demnächst nachts die Beleuchtung ausgeschaltet werden.

Der Kirchenvorstand von St. Viktor hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, dass aufgrund der Energiekrise die nächtliche Anstrahlung der sechs Kirchen vorerst ausbleiben wird. Dieses Anliegen wird derzeit für die Pfarrkirche St. Viktor sowie der Kirchen an den Kirchorten geprüft und soll kurzfristig umgesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung.

Aus Sicherheitsgründen bleiben die Laternen zur Ausleuchtung der Fußwege auf den Kirchplätzen abends auch weiterhin eingeschaltet. Auch weitere Energiesparmaßnahmen werden derzeit vom Kirchenvorstand geprüft.