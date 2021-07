Sprunghafter Anstieg bei Genesenen

Gute Nachrichten von der Corona-Front: In Dülmen ist die Zahl der aktiven Fälle deutlich gesunken - von 16 auf jetzt nur noch drei.

Nach Tagen mit kaum bis wenig Veränderungen gab es jetzt bei den Corona-Zahlen für Dülmen einen sprunghaften Anstieg - und zwar bei den Genesenen. 13 weitere Personen haben jetzt ihre Ansteckung überstanden.

Damit ist die Anzahl der aktiven Fälle in der Stadt (Neuinfektionen gibt es aktuell keine) deutlich gesunken: Waren es am Donnerstag von 16 aktive Infektionen, sind es am Freitag nur noch drei.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Kreis Coesfeld bleibt weiterhin auf niedrigem Niveau, er lag am Freitag bei 2,3.