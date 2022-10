Spielplätze sollen moderner werden

Kindern, Eltern und Anwohner lädt die Stadt Dülmen am 24. und am 27. Oktober zu drei Spielplatz-Begehungen ein: Gemeinsam wird besprochen, wie die Plätze Gutenbergstraße, Helmers Kamp und Industriestraße attraktiver gestaltet werden können, heißt es in der Einladung der Stadt.

Auf allen Spielstätten müssen in absehbarer Zeit aus Altersgründen Geräte abgebaut werden: Klettergerüst und Rutschturm an der Industriestraße sowie die Klettergerüste am Helmes Kamp und in der Gutenbergstraße. Die Begehungen bieten die Möglichkeit, über neue Spielelemente sowie zusätzliche Tische und Bänke zu disktuieren.

Die Begehungen finden auch bei schlechtem Wetter statt. Die Termine im Überblick: Spielplatz Helmers Kamp: Montag, 24. Oktober, 16 Uhr; Spielplatz Gutenbergstraße: Donnerstag, 27. Oktober, 15.30 Uhr; Spielplatz Industriestraße: Donnerstag, 27. Oktober, 17 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.