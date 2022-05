Spielerisch zu mehr Sicherheit

Auf dem ehemaligen Kasernengelände war am Sonntag viel los. Der Kreis Coesfeld hatte zum Tag der Sicherheit eingeladen. Auf die kleinen Besucher warteten hier viele Mitmachaktionen.

Auch die Polizei informierte an ihrem Stand zum Thema Sicherheit.

Groß war der Andrang am Sonntag anlässlich des ersten Tages der Sicherheit, zu dem der Kreis Coesfeld in das ehemalige Kasernengelände eingeladen hatte.

Bei herrlichem Sommerwetter strömten insbesondere Familien mit ihren Kindern in die Heinrich-Leggewie-Straße, in der vom DRK und DLRG über Feuerwehr und THW bis zur Polizei unterschiedliche Organisationen über Eigenvorsorge und Vorkehrungen der Haushalte in Krisenzeiten oder aber bei Notfällen informierten.

Tag der Sicherheit auf dem früheren Kasernen-Gelände Groß war der Andrang beim ersten Tag der Sicherheit auf dem früheren Kasernen-Gelände Foto: Bücker

Auf großes Interesse stieß ein Not-Vorratspaket, in dem ein Nahrungssortiment für einen vierköpfigen Haushalt für 14 Tage zusammengestellt war - und das es neben vielen weiteren Preisen bei einem Quiz zu gewinnen gab.

Besonders für die Jüngsten hatten sich die Helfer einiges einfallen lassen. Wann schon darf man auf dem Polizeimotorrad oder am Steuer eines Feuerwehrautos Platz nehmen, mit ferngesteuerten Modellbaggern Gruben ausheben oder mit kleinen Sandsäcken einen Damm absichern?

Bei dem riesigen Angebot und den vielen Mitmachaktionen strahlten nicht nur Kinderaugen, und so nahmen auch die kleinen Besucher spielerisch jede Menge Informationen mit nach Hause.