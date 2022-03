Spenden sind in Kiew angekommen

Unversehrt und wohlbehalten sind Fahrer, LKW und Spenden aus Dülmen in der ukrainischen Stadt Kiew angekommen. Sie sind mittlerweile an Bedürftige verteilt, sagt Patric Tomas Pereira von der Firma Reisemobile Dülmen.

Es war keine einfache Fahrt, denn nur noch bestimmte Straßen und Routen dürfen in der Ukraine befahren werden. Aber die Spenden der Dülmener sind jetzt gut in Kiew angekommen und wurden an die Bedürftigen verteilt, informiert Patric Tomas Pereira von der Firma Reisemobile Dülmen jetzt.

Kleidung und Lebensmittel

Anfang des Monats hatte Reisemobile Dülmen, das wirtschaftliche Kontakte in die Ukraine unterhält, zu einer Spendenaktion aufgerufen: In der Ausstellungshalle des Unternehmens an der Halterner Straße stapelten sich Kartons mit Kleidung, Hygieneartikeln und haltbaren Lebensmitteln. Firmenchef Juri Boltov arbeitete mit der großen Spendenaktion mit Klaus Göckener, Markus Becker und Michael Kamper zusammen, die ebenfalls eine Hilfsaktion initiiert und ebenfalls um Sachspenden gebeten hatten.

Keine Neuauflage der Aktion aktuell geplant

An der polnisch-ukrainischen Grenzen wurden die Waren dann auf einen Sattelschlepper verladen. Von dort aus ging es in die Ukraine. Ziel war das Unternehmen Lifestyle mit Sitz in Kiew, Geschäftspartner von Reisemobile Dülmen. Unversehrt und wohlbehalten sind Fahrer, Lkw und Spenden am Zielort angekommen.

Auch wenn die Aktion erfolgreich verlaufen ist und mit den Spenden aus Dülmen vor Ort geholfen werden konnte, soll es zunächst keine Neuauflage der Hilfsaktion geben. Denn die Fahrt durch das Kriegsgebiet sei langwierig und gefährlich. Zudem gebe es inzwischen eine Vielzahl von Möglichkeiten zu helfen und die Menschen in der Ukraine zu unterstützen, so Patric Tomas Pereira.