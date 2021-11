Spektakel an 53 Tagen

Nach einem Jahr ist die größte Veranstaltungsreihe im Kreis Coesfeld wieder zurück. Am Donnerstag startet der Dülmener Winter. 53 Tage lang gibt es dann auf und um den Marktplatz zahlreiche Events und Veranstaltungen. „Wir freuen uns riesig und wir sind extrem gut vorbereitet“, so Tim Weyer, Geschäftsführer von Dülmen Marketing bei der Vorstellung des Programmes.

Eröffnet wird der Dülmener Winter am kommenden Donnerstag, 18. November. Ab 15 Uhr kann auf der Eisbahn gelaufen werden. Die offizielle Eröffnung erfolgt dann am Freitag, 19. November. Ab 18 Uhr erfolgt der Sternenumzug. Hierfür wurden wieder alle Kindergärten in Dülmen angeschrieben, berichtet Dr. Hugo Schulze Hobbeling von der Viktor GmbH. Nach dem Umzug gibt es auf der Eisbahn eine Feuershow, anschließend die offizielle Eröffnung, bevor ab 19.30 Uhr die Show von „Anjas Kids on Ice“ startet.

Mehr zu den Veranstaltungen und Aktionen des Dülmener Winters in der Dienstagsausgabe der DZ.