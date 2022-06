SPD fordert die "Nette Toilette"

SPD- Fraktionsvorsitzender Andreas Bier erläutert, was sich hinter der "Netten Toilette" verbirgt: „Die Kommune arbeitet mit lokalen Händlern zusammen, um beispielsweise älteren Menschen, Familien mit kleinen Kindern oder Touristen ein breites Angebot an öffentlich zugänglichen Toiletten zu machen.“ Das System sei bereits in 300 Gemeinden eingeführt worden, im Kreis Coesfeld etwa in Coesfeld und Lüdinghausen.

App oder Aufkleber

Für Bier hat das System mehrere Vorteile: „Es gibt häufig zu wenig öffentliche Toiletten, die im Bedarfsfall zu weit entfernt oder nicht geöffnet sind. Bei dem System ‚Nette Toilette‘ kann man wiederum einfach per App oder auch vor Ort mit einem sichtbaren Aufkleber Toiletten finden, die man kostenfrei benutzen darf.“

So sind Einrichtungen und Restaurants klassische Teilnehmer an diesem System. Sie erhalten im Gegenzug von der Stadt eine monatliche Pauschale für die Reinigung und Instandhaltung. Die Idee zu dem Antrag kam dabei aus einer SPD-internen Arbeitsgemeinschaft für Senioren, der AG 60plus.

Win-win-Situation

Der AG-Vorsitzende Reinhard Redmann ist von den Vorzügen überzeugt: „Die langen Erfahrungen anderer Städte haben gezeigt, dass neben den Vorteilen für Besucher der Innenstadt auch die wirtschaftlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt mindestens neutral, eher sogar entlastend sind – eine klassische Win-win-Situation.“

Dennoch müssten zunächst Mittel bereitgestellt werden, weshalb die SPD-Fraktion entsprechende Finanzmittel für das Haushaltsjahr 2023 mitbeantragt. Unterstützung erhält die SPD dabei von der Viktor GmbH, die die Einführung des Systems „Nette Toilette“ als Gemeinschaftsprojekt vor der Corona-Pandemie vorgeschlagen hat.

Politisch diskutiert wird der Vorschlag vermutlich erst in der nächsten Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses Ende August, heißt es abschließend in der Mitteilung der SPD.