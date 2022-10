Spaziergang in Dülmens Zukunft

30 Teilnehmer informierten sich am Samstag beim Spaziergang über die mögliche zukünftige Entwicklung ihrer Stadt. Stadtbaurat Markus Mönter und Stadtplaner erläuterten die Ziele des integrierten Innenstadtkonzeptes.

Schon seit einiger Zeit wird Dülmens gute Stube ordentlich herausgeputzt. Doch dabei soll es nicht bleiben, denn zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern will die Stadt Konzepte zur Innenstadtentwicklung erarbeiten, die mittelfristig umgesetzt werden könnten.

Neben der Online-Beteiligung, die noch bis zum 9. November läuft, nutzen 30 Interessierte in zwei Gruppen die Möglichkeit zu einem zweistündigen Spaziergang durch die Innenstadt. Im Blickpunkt standen dabei die Plätze, die mittelfristig umgestaltet werden könnten. „Dabei gab es anregende und gute Diskussionen“, so Stadtsprecher André Siemes.

Mit Teilnehmerzahlen zufrieden

„Wir sind mit den Teilnehmerzahlen auch bei der Online-Befragung bisher sehr zufrieden.“ Angesteuert wurden am Samstag auch die Parkplätze bei Mesem und dem alten Stadtwerkegelände, „und hier zeigte sich, dass die Parkflächensituation immer kontrovers diskutiert wird.“

Generell sei das Interesse an Stadtentwicklung, Mobilität und Klimaschutz groß, „und dabei wird mehr Begrünung gefordert, die auch mobil sein kann.“ Auf dem umgestalteten Marktplatz sei bei der Begrünung schon ein Anfang gemacht worden und die restlichen Bäume sollen zum Ende der kommenden Woche gepflanzt werden.

Auch das Thema Radverkehr gewinne immer mehr an Bedeutung. „Und den werden wir in Zukunft mehr ins Auge nehmen, wenn Straßen komplett umgestaltet werden“, so Siemes.

Parkhaus an der Borkener Straße?

Zum Thema Parkplätze wurde angeregt, die Stellflächen auf dem Mesemgelände zugunsten von Wohnbebauung komplett aufzugeben. Dagegen könnte auf der gegenüberliegenden Seite der Borkener Straße ein Parkhaus über mehrere Etagen mit einer benachbarten Grünfläche entstehen.

Zu den möglichen Maßnahmen bei der Online-Befragung gehören auch der vollständige Umbau der Borkener und westlichen Lüdinghauser Straße im Innenstadtbereich zur Verbesserung der Fahrradfreundlichkeit und Aufenthaltsqualität für Fußgänger. Alle vorgeschlagenen Maßnahmen basieren auf den Spaziergängen im Frühjahr und den Workshops zur Innenstadtentwicklung.

„Wir haben bisher schon viele gute Anregungen mitgenommen und zusammen mit den Ergebnissen der Online-Befragung erhalten wir ein gutes Stimmungsbild und eine Leitschnur dafür, wo in Zukunft die Reise hingehen soll“, so der Stadtsprecher.

(Ein Interview zum Thema mit Stadtbaurat Mönter lesen Sie in der Montags-Printausgabe der Dülmener Zeitung und im E-Paper.)