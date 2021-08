Sommertheater am Dienstag im Livestream

Ein einstündiges Akrobatik-Spektakel - das will heute Abend das Theater „Les P’tits Bras“ beim Dülmener Sommer bieten. Ab 21 Uhr sind die Franzosen zu Gast auf dem Hof der Hermann-Leeser-Schule. Die Vorstellung ist bereits seit Tagen ausverkauft.

Wer kein Ticket bekommen hat, kann die Show jedoch trotzdem live verfolgen - und zwar auf der Plattform „Lokal at home“, die erstmals eine Straßentheater-Veranstaltung im Livestream übertragen wird.

Konzert-Abend am Samstag ist ausverkauft

Noch Karten gibt es hingegen für die Aufführung am nächsten Dienstag. Dann ist ab 21 Uhr das N.N. Theater mit „Exit Casablanca“ zu Gast.

Zuvor wird es beim Dülmener Sommer jedoch musikalisch: Am Wochenende stehen zwei Konzerte an. Samstagabend gastieren Saitenwechsel und Still Collins (ausverkauft), am Sonntag gibt es ab 15 Uhr ein Fidolino-Kinderkonzert (Karten erhältlich). Wichtig: Der Vorverkauf läuft nur online.