So will die Stadt Dülmen Energie sparen

Raumtemperaturen runter, Beleuchtung aus, Brunnen ebenfalls: Die Stadt Dülmen hat am Donnerstag eine ganze Liste von Maßnahmen vorgestellt, mit denen sie Energie einsparen will. Was genau geplant ist, lesen Sie hier.

Die Stadt Dülmen hat am Donnerstag ihr Maßnahmen-Paket vorgestellt, mit dem sie Energie sparen will. Bestätigt in ihren Bemühungen sieht sie sich dabei duch die am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossenen Energieeinspar-Verordnungen.

Konkret werden Räume in städtischen Gebäuden künftig auf nur noch 19 Grad Celsius geheizt, Warmwasser abgestellt und auf Effekt-Außenbeleuchtung öffentlicher Bauten verzichtet. Das Paket umfasst auch weitergehende Schritte, wie beispielsweise das Abschalten des Brunnens auf dem Marktplatz, und wird zum 1. September in Kraft treten.

Bürgermeister: "Wir alle müssen Energie sparen"

„Ich hätte gerne auf derartige Maßnahmen verzichtet, weil sie natürlich Einschränkungen und Unannehmlichkeiten mit sich bringen. In Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind wir aber alle aufgerufen, Energie einzusparen: Privathaushalte, Unternehmen und öffentliche Verwaltungen“, wird Bürgermeister Carsten Hövekamp in einer Mitteilung zitiert.

Eine städtische Arbeitsgruppe hatte mögliche Einsparpotentiale erörtert und besprochen. Maßnahmen wurden zudem auch auf Kreisebene mit den Partner-Kommunen abgestimmt. „Es geht nicht darum, alles auszuschalten, sondern effiziente Maßnahmen zu finden, die Strom und Gas-Verbräuche reduzieren, gleichzeitig aber auch zumutbar sind.“

Nur noch 19 Grad in den Büros der Verwaltung

Zentrale Maßnahme ist das Absenken der Raumtemperaturen, wie auch in den Energiespar-Verordnungen des Bundes vorgegeben: Städtische Gebäude wie beispielsweise das Rathaus werden künftig auf nur noch 19 Grad Celsius geheizt (Vorjahre: 23 Grad). „Das klingt zunächst nach einer sehr starken Reduzierung, ist aber angesichts der prekären Versorgungslage und den zu erwartenden Einsparungen des Gasverbrauches von mindestens 25 Prozent die effektivste Möglichkeit“, erläutert André Czipull, Fachbereichsleiter Hochbau und Gebäudemanagement.

Auf Fluren soll die Temperatur auf rund 14 Grad Celsius abgesenkt werden. Auch in Turnhallen wird künftig weniger geheizt: Die Temperaturen sollen von 21 Grad auf 18 Grad reduziert werden. „Wir nutzen die Möglichkeiten der Regelungstechnik, dadurch werden zum Beispiel die Heizungen der städtischen Gebäude nun etwas später anlaufen als bis dato üblich und die Vorlauftemperaturen reduziert. Zudem werden die Heizkurven angepasst, sodass wir uns auch über diese Maßnahmen Einsparungen versprechen“, erläutert Czipull. Schulen und Kitas sind vom Absenken der Raumtemperaturen zunächst ausgenommen.

Die weiteren Maßnahmen im Überblick

· Die Effekt-Außenbeleuchtung öffentlicher Gebäude wird abgeschaltet.

· In Verwaltungsgebäuden werden Klimaanlagen außer Betrieb genommen, ebenso Durchlauferhitzer an Handwaschbecken.

· Auf elektronische Kleingeräte wie zum Beispiel Kaffeemaschinen oder Wasserkocher wird in Büroräumen verzichtet. Zudem ist die Nutzung von mobilen Heizlüftern untersagt.

· Die Nutzung sonstiger elektrischer Geräte, die nicht zwingend dienstlichen Zwecken dienen, ist untersagt.

· Das Wasserspiel des Marktbrunnens wird abgeschaltet, da dieses dauerhaft in Betrieb ist. Das Nebeldüsenfeld auf dem Marktplatz sowie das Fontänenfeld in der Markstraße bleiben aktiviert, da sie durch Zeit-/Kontaktschaltungen deutlich weniger Energie verbrauchen.

· Es gibt Schulungen von Hausmeistern und Nutzern, um Energieverbräuche zu senken.

Weitere Einsparungen nicht ausgeschlossen

Die Stadt sieht die Maßnahmen als ersten Schritt auf dem Weg, Strom und Gas einzusparen. Über weitere Maßnahmen wird derzeit unter anderem . auch mit den Partner-Kommunen im Kreis diskutiert. „Diese hängen ganz entscheidend davon ab, welche weiteren Verordnungen noch auf Bundes- und Landesebene erlassen werden. Anpassungen, auch an den jetzt beschlossen Maßnahmen, sind demnach nicht ausgeschlossen“, betont Carsten Hövekamp.

Die Stadt steht zudem in engem Austausch mit dem Dülmen Marketing e.V. als Veranstalter des Dülmener Winters und dem Freizeitbad düb, um weitere Schritte und Maßnahmen zu besprechen.