So wenig Neuinfektionen wie zuletzt im Januar

Dülmen

Das Kreisgesundheitsamt verzeichnete nach dem Wochenende 199 neue Ansteckungen im Kreis, 46 davon in Dülmen. So wenig Neuinfektionen nach einem Wochenende gab es zuletzt im Januar. Im Kreis ging die Zahl der aktiven Corona-Fälle außerdem um mehr als 800 zurück, in Dülmen sank sie um rund 170.

Von Tatjana Thüner