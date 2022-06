So viele Neuinfektionen kreisweit wie lange nicht mehr

Dülmen

641 neue Ansteckungen meldete das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch kreisweit. Seit Ende April war die Zahl der Neuinfektionen an einem Tag nicht mehr so hoch. Und auch die Kreisinzidenz machte einen gewaltigen Sprung und lag am Mittwoch bei 672,4 .

Von Tatjana Thüner