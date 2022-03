So viele Neuinfektionen im Kreis wie noch nie

350 neue Erkrankte in Dülmen

Dülmen

1680 neue Ansteckungen nach dem Wochenende - das Kreisgesundheitsamt meldete am Montag eine so hohe Zahl an Neuinfektionen wie noch nie. Und auch die Kreis-Inzidenz blieb weiterhin knapp unter 2000. Alle weiteren Infos rund um die Corona-Situation gibt es hier.

Von Tatjana Thüner