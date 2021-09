Schon weit über 15.000 Stimmen sind in Dülmen vergeben: So viele Briefwähler wie nie zählte die Stadt bei der Bundestagswahl. Heute Abend um 18 Uhr schloss das Wahlbüro, das jetzt eine erste Bilanz zog.

Punkt 18 Uhr am Freitag wurde Bilanz gezogen: Genau 15.647 Briefwähler zählten die Mitarbeiter des Wahlteams bis dahin. Damit wurde ein neuer Rekord aufgestellt - und der bisherige, aufgestellt bei der Kommunalwahl mit 11.469 Briefwählern, deutlich übertroffen.



Unterlagen bis Sonntag abgeben



„Mit Blick auf die 36.000 Wahlberechtigten in unserer Stadt ist das eine beeindruckend hohe Zahl“, sagt Volker Dieminger, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste bei der Stadt, im DZ-Gespräch. Was er betont: Briefwahlunterlagen können noch bis Sonntag 18 Uhr in den Briefkasten am Rathaus eingeworfen werden.



Am Sonntag sind die Wahllokale in Dülmen und den Ortsteilen dann in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer den Wahlabend am Sonntag nicht vor dem Fernseher verbringen will: Im Ratssaal im einsA überträgt die Stadt morgen die Ergebnisse. Für Besucher gelten dabei die 3G-Regeln.

Ein Kurz-Interview mit Volker Dieminger lesen Sie in der DZ-Ausgabe vom Wochenende.