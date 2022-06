So stark sind die Benzinpreise in Dülmen gesunken

Diese Frage haben sich in den vergangenen Tagen viele Autofahrer gestellt: Wie stark sinken die Spritpreise am 1. Juni? Der Mittwochmorgen begann mit Überraschungen.

Die Steuerreduzierung kam am Mittwochmorgen bei den Kunden an, die Preise lagen deutlich unter dem Vortagsniveau als ein Liter Super noch fast 2,20 Euro kostete.

Für viele Autofahrer ist der Blick auf die verschiedenen Vergleichsportale längst zur Gewohnheit geworden. Angesichts von Preisen von mittlerweile mehr als 2 Euro zählt jeder Cent mehr oder weniger ganz besonders. Am frühen Mittwochmorgen gab es deshalb positive Überraschungen.

Wann hat es das zum letzten Mal gegeben? An der Elan-Tankselle an der Münsterstraße 144 wurde am Mittwochmorgen Diesel zum Preis von 1,76 Euro verkauft. Ein in der Stadt außergewöhnlich niedriger Preis - und damit viel preiswerter als am Abend zuvor. Gegen 17.30 Uhr am Dienstag kostete ein Liter Diesel mindestens 2,019 Euro in der Stadt. Damit war in den wenigen Stunden der Preis deutlich stärker gesunken als durch die Steuererleichterung vorgesehen.

Im Laufe des Vormittags zogen die Preise wieder an

Doch der Preis hielt sich in der Folgezeit nicht. Gegen 11,30 Uhr musste Diesel-Fahrer in Dülmen mindestens 1,819 für den Liter bezahlen. Den höchsten Preis zu dieser Zeit rief eine freie Tankstelle im Wierlings Esch mit 1,899 auf. Eine typische Entwicklung am ersten Tag der Steuerreduzierung, die von Fachleuten durchaus kritisch gesehen wird.

Wie beim Diesel gab es am Mittwochmorgen auch beim Super teils große Preisunterschiede. Auffällig war jedoch, dass an vielen Stellen die Preise für Super und Diesel fast überall gleich hoch waren. Keine überraschende Entwicklung. In den vergangenen Tagen war Diesel an den meisten Tankstellen wieder 10 Cent und mehr preiswerter als super. Mit den unterschiedlichen Steuerrabatten ist dieser Unterschied ausgeglichen worden.