So sind die Innenstadt-Unternehmen digital aufgestellt

Gut aufgestellt in Sachen Websites: Die Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen (IHK) hat jetzt die Digitalisierung der Dülmener Innenstadt untersucht. Wie viele Unternehmen habe eine Homepage oder einen Online-Shop, sind bei Facebook oder Instagram aktiv? All das haben sich die Experten für den City-Monitor Dülmen angesehen.

Berücksichtigt wurden dabei alle Unternehmen aus den Bereichen Handel, Dienstleistungen, Gastronomie/Hotel sowie Handwerker, die in der Innenstadt vertreten sind (Erdgeschossnutzung).

Die Ergebnisse stellte am Mittwoch Christian Paasche von der IHK bei einem Treffen der Kaufleute-Vereinigung Viktor GmbH vor. „Es war gut, mal den Spiegel vorgehalten zu bekommen“, begrüßt Citymanager Christoph Uphues die Analyse. Er hofft auf Folgeveranstaltungen, beispielsweise über Hilfen, die Unternehmen etwa von der IHK bekommen können.

Stark beim Punkt Websites aufgestellt



74 Prozent der Dülmener Unternehmen verfügen über eine eigene Homepage. Damit liegt die Stadt über dem Bundesschnitt (69 Prozent). Allerdings sind hier bundesweit tätige Unternehmen mit eingerechnet, wie etwa H+M oder dm.

Nur die lokalen oder regionalen Betriebe kommen auf 66 Prozent. Im Umkehrschluss heißt das aber auch: Jedes dritte Unternehmen hat keine Website - aber gerade die Präsenz im Netz ist aus IHK-Sicht entscheidend. Wobei: „Wer seine Zielgruppe besser über Social Media erreicht, kann eventuell auf eine Website verzichten.“ Einige Unternehmer würden dies auch tun.

Dienstleister glänzen besonders

Daneben hat die IHK einen weiteren Tipp: Websites sollten unbedingt für mobile Geräte wie Smartphones optimiert werden - sonst landen sie bei Google-Suchen weiter unten.

Was die einzelnen Branchen angeht, so sind die Dienstleister in Sachen Homepages am besten aufgestellt (73 Prozent), bei den Handwerksbetrieben gibt es hingegen noch viel Potenzial (42 Prozent).

Wie es bei den Punkten Onlineverkauf, Google My Business und Soziale Medien bei den Dülmener Unternehmen aussieht, lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der DZ.