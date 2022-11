So lief das erste Visbecker Schlittenhunderennen

Julia Schattkas Fazit zum ersten Visbecker Schlittenhunderennen? „Müde aber glücklich“, sagt die Schriftführerin des Schlittenhundesportvereins Münsterland. Hinter ihr und ihrem Verein liegt ein langes Wochenende in Visbeck.

Der Andrang war groß. Ein rappelvoller Parkplatz deutete am Samstag auf die vielen Gäste hin. Einen hohen Besucherstrom kann die Schriftführerin nur bestätigen.

Eine unglaublich gute Resonanz hätten die Veranstalter auch beim Kinderrennen gehabt. „Die Anzahl der Teilnehmer hatten wir hier auf 25 limitiert. 25 Kinder nahmen auch teil und wir hätten noch deutlich mehr gehabt.“

Und auch sonst kam bei den Jüngsten keine Langeweile auf. Erstmals bot der Schlittenhundesportvereins Münsterland bei einem Hunderennen auch ein vielfältiges Rahmenprogramm.

„Wir hoffen, unser Rennen auch die nächsten Jahre wieder in Visbeck durchführen zu können“, so Schattka. Welche Änderungen für das kommende Jahr angedacht sind und was Julia Schattka außerdem noch zu sagen hat, lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.