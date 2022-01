So hoch war die Inzidenz noch nie

Zwölf neue Corona-Fälle in Dülmen

Dülmen

So hoch wie nie zuvor ist am Donnerstag die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Coesfeld, die erneut die 200er-Marke geknackt hat. In Dülmen gibt es zwölf neue Fälle.

Von Tatjana Thüner