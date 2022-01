So frostig war es lange nicht mehr

Deutlich kühler und nasser als in den Vorjahren: So war das Wetter 2021. Im Februar gab es zudem den kältesten Tag seit Beginn der DZ-Wetteraufzeichnung zu vermelden.

So kalt war es schon lange nicht mehr in Dülmen. Minus 10,3 Grad zeigte das Thermometer der DZ-Wetterstation am 13. Februar 2021 an.

Das ist zwar kein neuer Minus-Rekord - aber man muss bis Februar 2012 zurückgehen, um einen noch frostigeren Wert zu finden. Und: Über 24 Stunden betrachtet war der 13. Februar 2021 der kälteste Tag seit Beginn der DZ-Wetteraufzeichnung.



Wie das Wetter in den vergangenen zwölf Monaten ansonsten war? Nun, erst einmal insgesamt nicht ganz so warm wie sonst. So liegt die Durchschnittstemperatur bei 11,30 Grad, und damit deutlich unter dem Schnitt der vergangenen Jahre.

Denn von 2018 bis 2020 gab es jeweils einen Temperaturdurchschnitt jenseits der Zwölf-Grad-Marke. Der Zehn-Jahres-Durchschnitt der DZ-Wetterstation für Dülmen liegt hingegen „nur“ bei 11,85 Grad.



Am wärmsten wurde es im Juni

Wärmster Monat war 2021 der Juni, der einen Temperaturdurchschnitt von 21,46 Grad aufweist. Heißester Tag war der 17. Juni, an dem das Thermometer auf 36,5 Grad kletterte. Daneben gab es nur noch vier weitere Tage (allesamt ebenfalls im Juni), an denen mehr als 30 Grad gemessen wurden.

Das ist die niedrigste Zahl heißer Tage seit 2011 (vier). Zum Vergleich: 2020 gab es 18 Tage mit Temperaturen von mehr als 30 Grad - und 2018 waren es sogar 29.

Januar als kältester Monat

Kältester Monat war hingegen nicht der Februar, der zwar die Tiefsttemperatur zu vermelden hatte (und jede Menge Schnee), sondern der Januar. Hier betrug die Durchschnittstemperatur gerade einmal 3,16 Grad.

