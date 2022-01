Smartphone statt Geldschein

20 Jahre Jubiläum als Bargeld feierte der Euro Anfang dieses Jahres. Und obwohl wir schon seit Jahrzehnten mit dem Euro zahlen, ist die D-Mark weiterhin im Umlauf.

Weniger Umtausch von D-Mark

„Hin und wieder wird in unseren Niederlassungen noch D-Mark getauscht, es wird aber immer weniger abgegeben“, so der Pressesprecher der VR-Bank Westmünsterland, Thomas Borgert. Genaue Zahlen gäbe es nicht. Kollegen aus zwei Filialen vor Ort berichteten aber immerhin von rund 20 Umtauschen im vergangenen Jahr.

In den Filialen der Sparkasse Westmünsterland sieht die Bilanz ähnlich aus: Pressesprecher Robert Klein spricht von 1000 Euro pro Quartal, die im Bereich der Bank eingetauscht werden.



Hier kann die D-Mark getauscht werden

Doch wohin geht man eigentlich am besten mit dem Geld, wenn beim Frühjahrsputz in der Ecke doch noch mal alte D-Mark Münzen oder Scheine entdeckt werden? Wer über ein Konto bei der Sparkasse verfügt, kann Scheine sowie Münzen in einer der Filialen umtauschen. Ein Mindestwert an D-Mark gibt es beim Umtausch nicht zu beachten.

Das Geld wird dann direkt dem aktuellen Konto gutgeschrieben. Scheine, aber kein Hartgeld tauscht die VR-Bank ihren Kunden bei Bedarf ein. Für den Umtausch von D-Mark-Scheinen sowie Münzen ist auch eine Filiale der Deutschen Bundesbank eine Anlaufstelle. Der Umtauschkurs liegt bei einem Euro für 1,95583 D-Mark.

Kontaktloses Zahlen immer beliebter

Und im Einzelhandel? Bernd Homann, Inhaber des Dülmener Geschäftes Homann schenken-kochen-wohnen, berichtet: „Bei uns ist die D-Mark kein Thema mehr. Es kommt überhaupt nicht mehr vor, dass ein Kunde noch mit der alten Währung zahlen will.“

Rund Zweidrittel bis Dreiviertel der derzeitigen Zahlungen laufen beim Haushaltswarengeschäft mittlerweile bargeldlos ab. Jüngere Kunden würden dafür oft ihr Smartphone nutzen, aber auch die Kartenzahlung wird, sowohl bei Jung als auch bei Alt, immer beliebter.

