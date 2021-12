Sieben aktive Corona-Fälle weniger für Dülmen

Im Kreis sinkt die Zahl der aktiven Corona-Fälle um 61, in Dülmen werden sieben Fälle weniger verzeichnet. Die Inzidenz belibt zudem stabil, sie verändert sich im Vergleich zum Vortag nicht.

Sieben weniger als noch am Vortag: In Dülmen sank am Dienstag die Zahl der aktiven Corona-Fälle auf 127. Elf Neuinfektionen stehen 18 Genesungen gegenüber.

Auch kreisweit ging die Zahl der aktiven Corona-Fälle zurück. Aktuell gibt es 704 (minus 61 im Vergleich zum Vortag). Kreisweit wurden am Dienstag 34 neue Ansteckungen und 94 Genesungen verzeichnet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt bei 155,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern.