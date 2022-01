Sicher zur Schule trotz Baustelle

Die Radweg-Arbeiten im Dernekamp sind erneut gestartet. Damit Kinder trotzdem sicher zur Grundschule Dernekamp kommen, ist an der Hiddingseler Straße eine mobile Fußgängerampel aufgestellt worden.

Noch bis zum Frühjahr werden die Arbeiten für die Radweg-Erneuerung an der Lüdinghauser Straße im Dernekamp dauern.

Die Bauarbeiten zur Erneuerung des Radweges an der Lüdinghauser Straße in Dernekamp haben wieder begonnen: Dafür muss der Radweg zwischen Hiddingseler Straße und Olfener Weg voll gesperrt werden. Für den Radverkehr ist auf der anderen Straßenseite eine Umleitung eingerichtet. An Anfang und Ende der Strecke stehen Ampeln.



„Leider hat sich gezeigt, dass es nach dem Aufbruch des vorhandenen Radweges Probleme gab, die Schulkinder sicher aus den angrenzenden Baugebieten östlich der Lüdinghauser Straße zur Grundschule Dernekamp zu führen“, so Klaus Westrick, Abteilung Straßenbau und -unterhaltung.

Mobile Ampel an der Hiddingseler Straße

Nach einem Ortstermin mit der Stadt Dülmen, der Baufirma und der Straßenbauabteilung des Kreises wurde nun diese Lösung gefunden: Die Schulkinder können die Grundschule über die Industriestraße und die Hiddingseler Straße erreichen. Zusätzlich wurde auf der Hiddingseler Straße am Freitag in Höhe der Industriestraße eine Fußgängerampel aufgestellt.



Die Arbeiten werden voraussichtlich noch bis ins zweite Quartal andauern.