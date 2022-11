Sexueller Übergriff: Polizei veröffentlicht Phantombild

Nachdem einem sexuellen Übergriff auf eine Frau am 31. Oktober im Schlosspark sucht die Polizei jetzt mit einem Phantombild nach dem Täter. Dank detaillierter Zeugenaussagen konnte ein solches erstellt werden.

Der Verdächtige ist circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und etwa 18 bis 25 Jahre alt. Er trug eine weiße Jacke, die schwarz an den Ärmeln, der Seite und am Reißverschluss war. Zudem hatte er eine schwarze Jogginghose und dunkle Schuhe an, heißt es in der von der Polizei veröffentlichen Beschreibung. Er hat dunkelblonde Haare und eine hagere Statur. Zudem sprach der Mann akzentfreies Deutsch.

Verdächtiger greift Frau an

Der Mann hatte am 31. Oktober, gegen 18 Uhr, eine 32 Jahre alte Frau im Schlosspark angegriffen (DZ berichtete). Diese war dort mit ihren zwei Hunden unterwegs gewesen. Der Verdächtige war ihr zunächst gefolgt, nahm dann aber einen anderen Weg. Die Dülmener sprach noch kurz mit einem anderen Hundehalter, ging dann allein weiter.

Der Verdächtige kam dann laut Polizei von hinten auf sie zu und sprach sie mit akzentfreiem Deutsch an. Unmittelbar danach griff er die Frau an, versuchte sie zu Boden zu bringen und ihr unter der Kleidung und den Schritt zu greifen. Vermutlich aufgrund der starken Gegenwehr oder durch einen Hundebiss ließ der Unbekannte von der Frau ab und rannte in Richtung Clemens-Brentano-Gymnasium davon.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02541/140.