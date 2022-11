Sexueller Übergriff im Schlosspark

Nach einem sexuellen Übergriff in Dülmen sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Am Montagabend war eine 32 Jahre alte Frau im Schlosspark angegriffen worden.

Wie die Polizei am Mittwochnachmittag berichtete, war die Frau hier kurz nach 18 Uhr mit zwei Hunden unterwegs. Sie ging vom Combi in Richtung Straße Am Schlossgarten.

Plötzlich kam der Mann, der ihr zuvor gefolgt war, von hinten auf sie zu und sprach die Frau an. Unmittelbar danach griff er die 32-Jährige an, versuchte sie zu Boden zu bringen und ihr unter der Kleidung und den Schritt zu greifen.

Vermutlich aufgrund der starken Gegenwehr oder durch einen Hundebiss ließ der Unbekannte von der Frau ab und rannte in Richtung Clemens-Brentano-Gymnasium davon. Laut Polizei war der Mann zwischen 18 und 25 Jahre alt und schlank. Er hatte gescheiteltes, dunkelblondes bis hellbraunes Haar bis zu den Ohren, im Nacken kurz geschnitten.

Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose mit Bündchen als Beinabschluss, schwarzen Turnschuhen und einer weißen, dickeren Jacke mit auffällig schwarzem Reißverschluss.

Der Unbekannte sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise an die Polizei, Tel. 02541/140.