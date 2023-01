Serie von Autoaufbrüchen in Dülmen

Erneut sind am Wochenende mehrere Autos aufgebrochen und Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet worden. Mindestens fünf Fälle meldete die Polizei am Montagmorgen.

Eine ganze Serie von Autoaufbrüchen gab es am Wochenende in Dülmen. Mindestens fünf Fälle waren der Polizei bis Montagmorgen gemeldet.

So hatte ein unbekannter Täter bei geparkten Autos am Riedweg, An der Steinkuhle, Wagner- und Mauristiusstraße sowie am Burgplatz zugeschlagen, wie die Polizei berichtet. Bei den Taten wurden jeweils die Seitenscheiben der Autos eingeschlagen und das Innere der Fahrzeuge durchsucht. In zwei Fällen wurde er fündig und entwendete Zigaretten, ein Navigationsgerät und einen Rucksack samt Inhalt.

Die Polizei weißt erneut darauf hin, keine Gegenstände, nicht einmal für kurze Zeit, in den Autos zu lassen. Hinweise zu den Fällen nimmt die Polizei unter Tel. 02594/7930 entgegen.