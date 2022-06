Senioren durchschauen Trick-Betrug

Auf diese Geschichte eines Betrügers sind zwei Dülmener Senioren nicht hereingefallen. Ein unbekannter Mann sprach die 85 und 90 Jahre alten Dülmener am Donnerstag an, als beide nach einem Einkauf im K+K-Markt an der Lüdinghauser Straße auf dem Heimweg waren.

Als sie über den Parkplatz der Turnhalle des Annette-Gymnasiums gingen, behauptete der Mann, er sei ein alter Bekannter. Der Betrüger tischte ihnen die Geschichte auf, dass er nach einer Lederwaren-Ausstellung in Düsseldorf noch Lederjacken habe. Er wohne in der Schweiz und müsse 1000 Euro Zollgebühren zahlen, würde er sie wieder mitnehmen. Aus diesem Grund wolle er ihnen Lederjacken schenken.

Weil die Senioren verunsichert waren, gaben sie ihm ihre Adresse. Dort erschien der Unbekannte wenig später mit einer Tasche voller Lederjacken. Für einen Mantel verlangte er dann 1000 Euro.

So wird der Betrüger beschrieben

Darauf ließen sich die Dülmener nicht ein. Der Mann ging daraufhin mit den Jacken. Ein Schaden ist nicht entstanden, teilte die Polizei mit.

Der Tatverdächtige war etwa 40 bis 50 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß. Er hatte kurze, helle Haare, leichte Geheimratsecken und trug ein graues Jackett und eine graue Hose. Der Mann wirkte laut Beschreibung sehr gepflegt und sprach Hochdeutsch mit einem schweizerdeutschen Dialekt.

Diese Tipps hat die Polizei

In diesem Zusammenhang rät die Polizei dazu, fremden Menschen nicht die eigene Adresse zu nennen und diese nicht in die Wohnung zu lassen. Kritisch sollte man zudem werden, wenn jemand von finanziellen Problemen sprechen oder etwas verkaufen wolle. Behauptet jemand, ein vermeintlicher Bekannter zu sein und man selbst sei unsicher: Sich den Namen geben lassen und sich dann bei Verwandten rückversichern. Im Zweifelsfall sollte die Polizei informiert werden.