Sechs Neuinfektionen kommen in Dülmen hinzu

Kreisweit wurde am Donnerstag die Schwelle von 7000 Infektionen seit Beginn der Pandemie überschritten. 1272 davon wurden in Dülmen verzeichnet. Auch die Infektionszahlen vom Mittwoch auf den Donnerstag stiegen sowohl in Dülmen als auch im Kreis an.

Sechs Neuinfizierte, aber auch sechs Genesungen: Weiterhin 33 aktive Coronafälle meldete das Gesundheitsamt des Kreises am Donnerstag für Dülmen.

Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 1272 Personen in der Stadt mit dem Coronavirus angesteckt.

Kreisweit ist am Donnerstag die Schwelle von 7000 Erkrankungen überschritten worden. So wurden 38 Neuinfektionen bekannt, insgesamt wurden damit seit Pandemiebeginn 7025 Ansteckungen gezählt.

6664 Personen sind wieder genesen (plus 27 im Vergleich zum Vortag), 103 Todesfälle wurden bislang kreisweit gezählt. Die Zahl der aktiven Fälle stieg am Donnerstag an auf 258, elf mehr als noch am Mittwoch.



Das Robert-Koch-Institut gibt aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 72,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner für den Kreis Coesfeld an (Mittwoch: 67,5).