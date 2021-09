Sechs neue Fälle am Wochenende

35 aktive Fälle gab es am Freitag in Dülmen - 35 aktive Infektionen wurden auch am Montag gezählt. So sind übers Wochenende zwar sechs zusätzliche Ansteckungen mit dem Coronavirus bekannt geworden, gleichzeitig sind jedoch auch sechs weitere Personen genesen, meldete am Montag der Kreis. Insgesamt haben sich damit seit Beginn der Pandemie 1197 Personen in Dülmen angesteckt, 1146 sind genesen, 16 verstorben.

Kreisweit gab es übers Wochenende 32 neue Fälle sowie 25 Genesungen. Damit erhöhte sich die Anzahl der aktiven Infektionen um sieben auf jetzt 205.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die am Sonntag bei 36,7 gelegen hatte, sank am Montag leicht ab auf 31,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.