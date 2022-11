Gleich sechs Autos am Wochenende aufgebrochen

Die Serie von Autoaufbrüchen in Dülmen geht weiter. Gleich sechs Pkw sind am Wochenende aufgebrochen worden. Das Vorgehen ist dabei in allen Fällen gleich: Der oder die Täter schlugen jeweils eine Autoscheibe ein. In einem Fall gibt es aber eine Beschreibung eines Verdächtigen.

Aber der Reihe nach: Zwischen 19.50 und 22.30 Uhr am Freitagabend traf es zunächst einen grauen Seat Altea XL, der auf der Rückseite des Edeka-Marktes an der Straße Auf der Flage abgestellt war. Gestohlen wurde ein Laptop samt Tasche und Maus. Ebenfalls am Freitagabend, zwischen 23. und 23.50 Uhr, wurde ein weißer Mazda 6, der am Hülsenhof parkte, aufgebrochen. Die Beute: Handtasche samt Brieftasche.

Eine Handtasche stahlen Unbekannte auch aus einem schwarzen Kia Ceed (Gerkenloher Weg, in der Nacht zu Samstag). Aus einem schwarzen VW Golf an der Alten Badeanstalt wurde am Samstagabend, zwischen 20 und 23 Uhr, eine Tasche entwendet. Aus einem grauen Seat Cordoba an der Jahnstraße erbeuteten Unbekannte am Sonntag (Tatzeit: 5.30 bis 16 Uhr) zudem eine Geldbörse.

So wird der Verdächtige beschrieben

Am Sonntag dann war auch noch ein gelber VW Tiguan an der Reihe, der auf Höhe der Adresse Mitwick 32 parkte. Hier allerdings beobachtete eine Zeugin einen Verdächtigen, berichtet die Polizei: Der Mann war etwa 55 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, trug Bart sowie eine grau-rötliche Mütze. Der Unbekannte rauchte eine Zigarette und schob ein Fahrrad vor sich her.

Die Polizei in Dülmen bittet unter Tel. 02594/7930 um Hinweise - und rät weiterhin dringend dazu, Wertsachen nicht in Fahrzeugen zu lassen.