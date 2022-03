Schwestern fahren zum Bundeswettbewerb

Dülmen wird beim Bundeswettbewerb von "Jugend musiziert" vertreten sein: Die Schwestern Annika und Sarina Schulz, Gesangschülerinnen an der städtischen Musikschule, nahmen nach erfolgreich absolviertem Regionalwettbewerb in Münster jetzt am Landeswettbewerb in Detmold teil - und zwar mit Erfolg. Es geht für sie weiter zum Bundeswettbewerb, der im Juni in Oldenburg stattfindet.

Die Zwillingsschwestern Annika und Sarina Schulz sind Schülerinnen in der Gesangsklasse von Musikschulleiterin Verena Voß. Sie haben in der Kategorie „Vokalensemble“ teilgenommen und qualifizierten sich mit dem ersten Preis für den Bundeswettbewerb, teilte die Stadt jetzt mit.

Und am Klavier sitzt der Kantor

„Dort werden sie sich mit den besten jungen Musikerinnen und Musikern aus ganz Deutschland messen“, berichtet Voß. Einen großen Anteil am Erfolg des Duos habe auch Kantor Lothar Solle, der die beiden am Klavier begleitet hatte.

Der Wettbewerb "Jugend musiziert" wird jedes Jahr auf den verschiedenen Ebenen und mit wechselnden Kategorien in ganz Deutschland ausgetragen. Er fördert junge musikalische Talente, die sich für das Wettbewerbsprogramm mit den unterschiedlichsten musikalischen Stilrichtungen auseinandersetzen und ein Konzertprogramm vorbereiten, welches einer Fachjury präsentiert wird.