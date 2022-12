Schwerstkranke Menschen begleiten

17 Pflegefachkräfte aus Einrichtungen der ambulanten und stationären Alten- und Krankenpflege aus der Region haben im Dezember 2022 ihre Weiterbildung für die Fachpflege Palliative Care an der carecampus Pflegeakademie beendet.

Über 9 Monate erstreckte sich die Weiterbildung, die neben vier Wochen Präsenzunterricht die Erstellung einer Praxisarbeit mit Abschlusskolloquium umfasste.

Das von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin zertifizierte Konzept der Weiterbildung fokussiert neben der Vermittlung von Fachwissen die Entwicklung einer palliativen Haltung zur Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen.

"Lebensqualität am Lebensende

„Erhaltung von Lebensqualität am Lebensende und ein symptomarmes Sterben in Würde hat eine zentrale Bedeutung in der Palliativversorgung“, berichten die beiden Kursleiterinnen Roswitha Scheele und Irmgard Elskemper.

Unterstützt wurde das Weiterbildungsangebot durch eine Förderung des Teilnehmerbeitrags durch den Verein Palliativnetz für den Kreis Coesfeld e. V. Neben einem bereits neu gestarteten Kurs, wird die carecampus Pflegeakademie auch im kommenden Jahr wieder die Weiterbildung Palliative Care anbieten.