Überholvorgang führt zu einem schweren Unfall

Nach einem Unfall mit drei Fahrzeugen war die L 600 in Höhe des Kannebrocks Weg bei Merfeld am Mittwoch lange gesperrt. Zwei Personen wurde leicht verletzt. Zunächst hatte es Hinweise auf einen deutlich schweren Unfall gegeben.

Mehrere Rettungs- und Notarztwagen sind am späten Mittwochmorgen zu einem schweren Unfall in der Nähe von Merfeld ausgerückt. Dabei waren zwei der drei beteiligten Fahrzeuge stark beschädigt im Straßengraben der L 600 gelandet. Fest steht nach Polizeiangaben, dass ein Überholvorgang die Ursache war.

Wie die Polizei am frühen Nachmittag berichtete, hatte ein Pkw-Fahrer aus Richtung Borken kommend die L 600 in Richtung Merfeld befahren. An einer Baustelle musste der Pkw hinter einem polnischen Lkw halten. Nachdem die Ampel auf Grün umsprang, sei der Pkw-Fahrer nach Auskunft der Polizei direkt ausgeschert, um den deutlich langsameren Lkw zu überholen.

Allerdings kamen dem PKW-Fahrer zwei Fahrzeuge entgegen. "Der überholende Fahrzeugführer hat diese beiden Fahrzeuge berührt", so die Polizei auf Anfrage. Den ersten eintreffenden Rettungskräften bot sich ein schlimmes Bild. Zwei schwer beschädigte Fahrzeuge waren im Graben gelandet, einige Fahrzeugteile waren weit in den angrenzenden Acker geflogen.

Nähere Angaben zum Alter und zum Wohnort der Unfallbeteiligten sowie zur Schadenssumme konnte die Polizei am Mittwoch nicht machen.