PKW-Fahrer liefern sich ein Rennen

Ein schlimmer Verdacht hat sich nach einem Unfall am Samstagmittag in Buldern bestätigt. Zwei PKW-Fahrer haben sich ein Rennen geliefert. Zum Glück kam es nicht zu einer Katastrophe an einer Eisdiele.

Die Alarmierung ließ das Schlimmste befürchten: "Ein Auto ist in eine Eisdiele in Buldern gefahren", so lautete die Alarmierung für Rettungskräfte am Samstag in Buldern. Entsprechend groß war die Zahl, die sich auf den Weg nach Buldern machten - zwei Notarztwagen und vier RTW.

Schwer beschädigtes Fahrzeug

Die First Responder vor Ort konnten zum Glück schnell ein Stück weit Entwarnung geben: Es war kein Fahrzeug in eine Eisdiele gefahren. Bilder von der Unfallstelle zeigen jedoch zur Seite geschobene und teilweise beschädigte Stühle und Tische, zerstörte Blumenkübel und ein schwer beschädigtes Fahrzeug, das vor einen Pfosten zum Halten gekommen ist.

Nach ersten Informationen hat es zwei Leichtverletzte gegeben. Die Situation hat sich wohl so früh ein Stück weit entspannt, dass einige Rettungskräfte abdrehen konnten und nicht bis nach Buldern gefahren sind. Am Nachmittag teilte die Polizei mit, dass ein 38--jähriger Dülmener um 12.35 Uhr mit seinem Mustang die L 551 von Dülmen kommend in Richtung Dülmen-Buldern befuhr.

Dabei soll er sich mit einem anderen Fahrzeugführer nach Zeugenaussagen ein Rennen geliefert haben, bei dem beide mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren seien und sich wiederholt gegenseitig überholten hätten. Im Ortsteil Buldern mussten sie nach Polizeiangaben an einer Rotlicht zeigenden Baustellenampel halten.

Beim Phasenwechsel auf grün beschleunigten beide Fahrzeuge stark. Dabei geriet der Mustang ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Poller, der die Außenterrasse eines dortigen Eiscafés begrenzte. Das Eiscafé war zu diesem Zeitpunkt gut besucht. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem RTW ins Krankenhaus verbracht.

Der andere bisher unbekannte Autofahrer, der vermutlich einen blauen VW fuhr, entfernte sich vom Ereignisort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Dülmen, Tel. 02594-793-0, zu melden