Schwefelsäure umgepumpt

Einsatz der Feuerwehr am Mittwochnachmittag auf dem früheren Kasernengelände an der Heinrich-Leggewie-Straße: Auf einem Firmengelände war kurz vor 14 Uhr aus einem Behälter Schwefelsäure ausgetreten, und zwar „96-prozentige technische Schwefelsäure“, wie Einsatzleiter Karl Schulz von der Feuerwehr Dülmen auf DZ-Nachfrage berichtete.

Die Flüssigkeit - es handelte sich um 30 bis 40 Liter - wurde von der Feuerwehr in einen anderen Behälter umgepumpt und gesichert. Anschließend standen Mess- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle an, erklärte Schulz.

Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Die Feuerwehrzüge aus Dülmen-Mitte und Hausdülmen wurden hierbei vom ABC-Zug Kreis Coesfeld unterstützt. Zu Schaden kam bei dem Unfall niemand.