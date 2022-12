Schwarz und Grün für Haushalt

Gegen die Stimmen von SPD und FDP sowie Klaus Stegemann von der Linken wurde Donnerstagabend vom Rat der Stadt der Haushalt 2023 verabschiedet. Er beinhaltet ein Defizit von rund 15 Millionen Euro. In den Haushaltsreden wurden ungewöhnlich kritische Töne angeschlagen.

Kritische Töne in den Reden der Fraktionschefs

Für den Haushalt 2023 stimmten CDU und B90/Grüne sowie die fraktionslose Marén Ciliberto. Der Haushalt beinhaltet ein Defizit von rund 15 Millionen Euro. Als Bürgermeister Carsten Hövekamp und Kämmerer Christian Röder im Oktober den Haushaltsentwurf einbrachten, hatte das Defizit noch bei 16,9 Millionen Euro gelegen. Zudem werden rund acht Millionen Euro isoliert und dem Haushalt nicht zugeschlagen, die im Zusammenhang mit Kosten für Corona- und Ukraine-Schäden entstanden sind.

Umstrittene Steuererhöhungen

Der Haushalt 2023 sieht - anders als er Haushaltsentwurf von Oktober - die Erhöhung der Grundsteuer für alle land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke sowie für alle sonstigen Grundstücke vor. Der Bürgermeister hatte bei der Einbringung des Entwurfs eine Steuererhöhung ausgeschlossen, CDU und Grüne hatten sie in der Folge jedoch beantragt und durchgesetzt.

Bereits in der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag waren die verschiedenen Meinungen der Haushaltsgegner und -befürworter aufeinander geprallt. In den Reden der Fraktionsvorsitzenden, die gelegentlich vom Beifall der eigenen Fraktion begleitet wurden, wurde ungewöhnlich viel Kritik laut.

So sprach Christian Wohlgemuth (FDP) von der „schwarz gesteuerten Verwaltung“, laut SPD wäre es "fahrlässig" dem Haushalt zuzustimmen, Willi Wessels wunderte sich über die SPD, die von der Verwaltung eine Prioritätenliste mit defizitsenkenden Vorschlägen fordert, ohne selbst welche zu machen und sogar Anträge zur Ausweitung der freiwilligen Leistungen stelle, weshalb wiederum Florian Kübber (B90/Grüne) der SPD eine „gewisse Schizophrenie“ attestierte.

In der Haushaltsrede von Klaus Stegemann (Die Linke) vermisste nicht nur Bürgermeister Carsten Hövekamp den lokalen Bezug. Beifall erhielt hingegen Marén Ciliberto, die mit wenigen Sätzen ihre „Zustimmung mit Bauchschmerzen“ zum Haushaltsentwurf begründete und sich zudem bei der Stadt für ihre Unterstützung der aus der Ukraine Geflüchteten und ihrer Helfer in Dülmen bedankte.

