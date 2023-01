Am Freitag liefern sich die Dülmener Schützen ein Turnier auf dem Eis. Denn am Dreikönigstag steht das Königsschießen an. Und schon jetzt ist ein Rekord gebrochen.

25 Mannschaften aus 18 Dülmener Schützenvereinen und der Stadtkapelle mit einem großen Ziel: Den Silberteller in die Höhe reißen. Am Dreikönigstag, 6. Januar, findet das traditionelle „Dreikönigsschießen“ des Bürgerschützen-Vereins auf der Eisbahn statt.

„Wir freuen uns schon riesig auf das Turnier, alle Schützenvereine und die Stadtkapelle haben zugesagt, es wird wieder eine bunte Schützen-Gaudi auf dem Eis. In diesem Jahr haben wir einen Anmelde-Rekord von 25 Teams“, so Bürger-Vorsitzender Florian Kübber. Seit 2005 wird das Turnier jedes Jahr am Ende des Dülmener Winters veranstaltet.

Das Turnier startet mit den ersten Würfen um 19 Uhr, ab 18.30 Uhr ist die Meldung der Teams an der Eisbahn. „In diesem Jahr ist es ja so etwas wie ein Heimspiel für uns, steht die Eisbahn doch in einem Schützenfestzelt – eine tolle Lösung, um Energie zu sparen und auch vor schlechtem Wetter geschützt zu sein“, so Kübber. Dabei spricht er aus Erfahrung – gleich mehrfach musste das Turnier aufgrund starken Regens oder extremer Glätte auf der Eisbahn abgesagt werden.

Vorfreude auch auf den Loser-Cup

Neben dem Eisstockturnier kommt es nach der Vorrunde zum beim Publikum beliebten Loser-Cup. „Beim Loser-Cup sind andere Tugenden gefordert als beim Eisstockschießen – aber auch Tugenden, die Schützen haben sollten“, lacht Jennyfer Terstegen, die sich gemeinsam mit Stefan Strei und Florian Kübber aufs Eis begeben hat, um den Loser-Cup zu planen.

„Das Publikum wir dabei ebenso Spaß haben wie die Akteure auf dem Eis.“ Beginn des Turniers ist um 19 Uhr, die Siegerehrung ist für 22 Uhr vorgesehen, „anschließend wird sicherlich der eine oder andere Glühwein gemeinsam getrunken – denn das Eisstockturnier ist die einzige Veranstaltung im Jahr, wo alle Schützenvereine zusammenkommen, wenn wir die Jubiläen außen vor lassen“, so Kübber.